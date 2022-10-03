Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) не буде битися з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн в інтерв’ю Matchroom Boxing.

"Звичайно, люди не настільки дурні, щоб не бачити, що Тайсон Ф’юрі встановив два дедлайни для цього бою, і вони пройшли.

Люди говорять про перешкоди, але ми надіслали на підпис нашу фінальну версію контракту.

Вони хочуть призначити свого партнера арбітром, але такі речі не працюють.

Ми отримали ще один дедлайн, Ф’юрі сказав: "Тепер ми говоримо вам, що бою не буде, якщо ви не підпишете контракт сьогодні".

Дедлайн пройшов, і з того часу я нічого не чув від Джорджа Воррена. Тож, наскільки нам відомо, бій скасовується.

Ми з радістю продовжили б дискусії, але їх у нас не було", - сказав Гірн.