Роналду не відкликав запит на трансфер з Манчестер Юнайтед

Джерело - tribuna.com.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може залишити клуб у січні.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
Португалець не відкликав запит на трансфер з клубу.
Головний тренер Ерік тен Гаг хоче мати стабільного нападника. Роналду може знову попросити трансфер взимку, Маркус Рашфорд не відзначається стабільністю, а Антоні Марсьяль доволі травматичний.
Тому в січні МЮ постарається зберегти Кріштіану в команді, а влітку шукатиме нового форварда.
Нагадаємо, Роналду брутально розбили носа у матчі Ліги націй.