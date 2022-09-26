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Роналду не відкликав запит на трансфер з Манчестер Юнайтед

Сьогодні 17:14 238 0
Кріштіану Роналду хоче змінити клуб
Роналду не відкликав запит на трансфер з Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може залишити клуб у січні.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Португалець не відкликав запит на трансфер з клубу.

Головний тренер Ерік тен Гаг хоче мати стабільного нападника. Роналду може знову попросити трансфер взимку, Маркус Рашфорд не відзначається стабільністю, а Антоні Марсьяль доволі травматичний.

Тому в січні МЮ постарається зберегти Кріштіану в команді, а влітку шукатиме нового форварда.

Нагадаємо, Роналду брутально розбили носа у матчі Ліги націй.

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