Роналду не відкликав запит на трансфер з Манчестер Юнайтед

Кріштіану Роналду хоче змінити клуб

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може залишити клуб у січні.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Португалець не відкликав запит на трансфер з клубу.

Головний тренер Ерік тен Гаг хоче мати стабільного нападника. Роналду може знову попросити трансфер взимку, Маркус Рашфорд не відзначається стабільністю, а Антоні Марсьяль доволі травматичний.

Тому в січні МЮ постарається зберегти Кріштіану в команді, а влітку шукатиме нового форварда.

Нагадаємо, Роналду брутально розбили носа у матчі Ліги націй.