Анчелотті не має наміру завершувати кар'єру

Джерело - Чемпіон.
Наставник Реала Карло Анчелотті має намір продовжувати тренувати мадридський клуб.
Про це він заявив після нічиї з Осасуною (1:1).
"Хочу залишитись в Реалі ще на рік, і ще на рік, і ще. Я дуже задоволений і щасливий тут", - сказав Анчелотті.
Carlo #Ancelotti to RaiSport: “I want to stay at #RealMadrid for another year and yet another and yet another. I’m very happy and satisfied here”. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 3, 2022
Контракт італійця з "вершковими" діє до 2024 року.
Нагадаємо, Лунін - найгірший гравець Реала в матчі з Осасуною.