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Анчелотті не має наміру завершувати кар'єру

Сьогодні 12:13 251 0
Італієць має намір продовжувати тренувати Реал
Анчелотті не має наміру завершувати кар'єру
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - Чемпіон.

Наставник Реала Карло Анчелотті має намір продовжувати тренувати мадридський клуб.

Про це він заявив після нічиї з Осасуною (1:1).

"Хочу залишитись в Реалі ще на рік, і ще на рік, і ще. Я дуже задоволений і щасливий тут", - сказав Анчелотті.

Контракт італійця з "вершковими" діє до 2024 року.

Нагадаємо, Лунін - найгірший гравець Реала в матчі з Осасуною.

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