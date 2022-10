Анчелотті не має наміру завершувати кар'єру

Наставник Реала Карло Анчелотті має намір продовжувати тренувати мадридський клуб.

Про це він заявив після нічиї з Осасуною (1:1).

Carlo #Ancelotti to RaiSport: “I want to stay at #RealMadrid for another year and yet another and yet another. I’m very happy and satisfied here”. #transfers