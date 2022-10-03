Анчелотті не має наміру завершувати кар'єру

Італієць має намір продовжувати тренувати Реал

Джерело - Чемпіон.

Наставник Реала Карло Анчелотті має намір продовжувати тренувати мадридський клуб.

Про це він заявив після нічиї з Осасуною (1:1).

"Хочу залишитись в Реалі ще на рік, і ще на рік, і ще. Я дуже задоволений і щасливий тут", - сказав Анчелотті.

Carlo #Ancelotti to RaiSport: “I want to stay at #RealMadrid for another year and yet another and yet another. I’m very happy and satisfied here”. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 3, 2022

Контракт італійця з "вершковими" діє до 2024 року.

Нагадаємо, Лунін - найгірший гравець Реала в матчі з Осасуною.