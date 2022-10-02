Реал з Луніним не зміг переграти Осасуну: результати матчів 7 туру Ла-Ліги

Українець відіграв увесь матч з Осасуною

Джерело - Чемпіон.

У 7 турі іспанської Ла-Ліги Еспаньйол вдома втратив перемогу над Валенсією, Сельта здолала Бетіс, Реал Сосьєдада переміг Жирону, а Реал зіграв внічию з Осасуною.

У складі Реала увесь матч відіграв український голкіпер Андрій Лунін.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

7 тур, 2 жовтня

Еспаньйол - Валенсія 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 54 Пауліста, 1:1 - 56 Хоселу, 2:1 - 83 Дардер, 2:2 - 90+6 Комерт

Сельта - Бетіс 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 9 Веіга

Жирона - Реал Сосьєдад 3:5 (2:2)

Голи: 0:1 - 8 Серлот, 1:1 - 23 Рікельме, 2:1 - 27 Мартінес, 2:2 - 42 Серлот, 3:2 - 48 Кастельянос, 3:3 - 66 Мендес, 3:4 - 71 Зубіменді, 3:5 - 85 Кубо

Реал - Осасуна 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Вінісіус, 1:1 - 50 Кіке