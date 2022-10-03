Джерело - Marca.
Реал заслужив на перемогу в матчі 7-го туру іспанської Ла-Ліги проти Осасуни (1:1).
Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті.
Реал - Осасуна 1:1: огляд матчу Ла-Ліги
"У матчі зник напружений ритм. Це був невдалий день, але ми заслуговували на перемогу. Таке трапляється. Наша дуже хороша серія перервалася, але тепер починатимемо нову. Коли Реал не перемагає - це ніколи не буде радісним моментом. Нічия засмучує нас, але ми скоро відреагуємо", - сказав Анчелотті.
Нагадаємо, Лунін - найгірший гравець Реала в матчі з Осасуною.