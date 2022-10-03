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Анчелотті: Нічия з Осасуною засмучує, але Реал скоро відреагує

Сьогодні 09:54 141 0
Головний тренер Реала прокоментував невтішний результат в матчі з Осасуною
Анчелотті: Нічия з Осасуною засмучує, але Реал скоро відреагує
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Осасуна, #Реал Мадрид

Джерело - Marca.

Реал заслужив на перемогу в матчі 7-го туру іспанської Ла-Ліги проти Осасуни (1:1).

Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

  Реал - Осасуна 1:1: огляд матчу Ла-Ліги

"У матчі зник напружений ритм. Це був невдалий день, але ми заслуговували на перемогу. Таке трапляється. Наша дуже хороша серія перервалася, але тепер починатимемо нову. Коли Реал не перемагає - це ніколи не буде радісним моментом. Нічия засмучує нас, але ми скоро відреагуємо", - сказав Анчелотті.

Нагадаємо, Лунін - найгірший гравець Реала в матчі з Осасуною.

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