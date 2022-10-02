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Олександрія у більшості перемогла Чорноморець у 5 турі УПЛ

Сьогодні 16:55 154 0
На 47-ій хвилині матчу було вилучено голкіпера одеситів
Олександрія у більшості перемогла Чорноморець у 5 турі УПЛ
#Олександрія, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру української Прем’єр-Ліги одеський Чорноморець святкував перемогу над Олександрією. 

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь олександрійської команди. На 47-ій хвилині матчу було вилучено голкіпера Чорноморця Непогодова.

Чемпіонат України - УПЛ
5 тур, 2 жовтня

Чорноморець - Олександрія 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 71 Мірошніченко, 1:1 - 79 Брагару, 1:2 - 83 Ковалець

Чорноморець: Дмитро Непогодов, Віталій Єрмаков, Джеймс Манджрекар, Ілля Путря, Дмитро Юсов, Іван Бобко, Родіон Плакса (Владислав Наумець 58), Євген Селін, Зігей Бадібанга (Євген Паст 51, Данило Варакута 58), Максим Брагару, Сергій Політило

Олександрія: Олег Білик, Владислав Бабогло, Владислав Калітвінцев, Максим Дячук, Кирило Дришлюк, Олег Кожушко (Максим Третьяков 67), Олександр Демченко (Кирило Ковалець 80), Андрій Цуріков, Юрій Копина (Деніс Мірошніченко 37), Сергій Рибалка, Богдан Кобзар (Вікентій Волошин 67)

Попередження: Ілля Путря 67 – Денис Мірошніченко 60, Вікентій Волошин 86

Вилучення: Дмитро Непогодов 49

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