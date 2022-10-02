Зоря зіграла внічию з Кривбасом у 5 турі УПЛ

Дубль у звітному матчі оформив Кирюханцев

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру української Прем’єр-Ліги луганська Зоря зіграла внічию з криворізьким Кривбасом.

Матч завершився з рахунком 2:2. У складі луганської команди дубль оформив Кирюханцев.

Чемпіонат України - УПЛ

5 тур, 2 жовтня

Зоря - Кривбас 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 10 Хобленко (пен), 1:1 - 17 Кирюханцев, 2:1 - 28 Кирюханцев, 2:2 - 66 Волошин

Зоря: Дмитро Мацапура, Володимир Бражко, Сергій Булеца, Євген Шахов (В'ячеслав Чурко 68), Назарій Русин (Максим Луньов 83), Максим Імереков, Арсеній Батагов, Крістіан Даль, Ігор Кирюханцев (Деніс Антюх 62), Олег Данченко, Максим Сміян

Кривбас: Богдан Сарнавський, Олексій Хобленко (Деніс Устименко 69), Микита Татарков (В'ячеслав Рябов 84), Іван Зотько (Тімур Стецьков 46), Віталій Вернидуб, Назар Волошин, Володимир Якімець, Євген Банада (Тімур Кораблін 46) Дмитро Семенов, Іван Дібанго, Максим Задерака

Попередження: Олег Данченко 24 - Віталій Вернидуб 3, Євген Банада 21, Іван Зотько 44, Денис Устименко 78

Раніше Олександрія у більшості перемогла Чорноморець у 5 турі УПЛ.