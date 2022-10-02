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Манчестер Сіті розгромив Манчестер Юнайтед у 9 турі АПЛ

Сьогодні 17:53 183 0
Гості провалили перший тайм матчу
Манчестер Сіті розгромив Манчестер Юнайтед у 9 турі АПЛ
Фото: AFP
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

У 9-му турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті впевнено переміг Манчестер Юнайтед.

МЮ провалив першу половину зустрічі, пропустивши чотири сухі голи. У складі МС Голанд та Фоден оформили хет-трики.

Чемпіонат Англії - АПЛ
9 тур, 2 жовтня

Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед 6:3 (4:0)

Голи: 1:0 - 8 Фоден, 2:0 - 34 Голанд, 3:0 - 37 Голанд, 4:0 - 44 Фоден, 4:1 - 56 Антоніо, 5:1 - 64 Голанд, 6:1 - 73 Фоден, 6:2 - 84 Марсьяль, 6:3 - 90+1 Марсьяль (пен)

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