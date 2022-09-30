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Гвардіола пояснив фантастичну форму Голанда

Сьогодні 20:15 228 0
Жузеп Гвардіола прокоментував форму Ерлінга Голанда
Гвардіола пояснив фантастичну форму Голанда
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - sport.ua.

Причиною фантастичної форми форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда на початку сезону є грамотна робота клубної фізіотерапевтичної служби.

Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Ерлінг багато боровся із травмами в Дортмунді минулого сезону і прибув сюди з невеликими проблемами після несуттєвої операції влітку. Він почав працювати у нас із [фізіотерапевтом] Маріо [Пафунді] та іншими хлопцями, і завдяки їм – і, звичайно ж, його трудовій етиці – тепер Ерлінг може регулярно грати. Минулого сезону це було неможливо. Коли гравці можуть грати більшу частину часу, то знайте – це завдяки фізіотерапевтам", - наголосив Гвардіола.

На рахунку Ерлінга 11 забитих м'ячів у 7 поєдинках АПЛ-2022/23.

Нагадаємо, Реал планує трансфер Голанда.

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