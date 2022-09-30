Гвардіола пояснив фантастичну форму Голанда

Причиною фантастичної форми форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда на початку сезону є грамотна робота клубної фізіотерапевтичної служби.

Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Ерлінг багато боровся із травмами в Дортмунді минулого сезону і прибув сюди з невеликими проблемами після несуттєвої операції влітку. Він почав працювати у нас із [фізіотерапевтом] Маріо [Пафунді] та іншими хлопцями, і завдяки їм – і, звичайно ж, його трудовій етиці – тепер Ерлінг може регулярно грати. Минулого сезону це було неможливо. Коли гравці можуть грати більшу частину часу, то знайте – це завдяки фізіотерапевтам", - наголосив Гвардіола.