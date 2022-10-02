Куртуа отримав травму - Лунін може зіграти проти Осасуни

Український голкіпер має шанс не тільки зіграти в Ла Лізі

Основний голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа отримав травму.

Про це повідомляє офіційний сайт вершкових.

У бельгійця проблеми зі спиною. Поки невідомо, скільки матчів пропустить 30-річний кіпер.

Сьогодні Реал зіграє з Осасуною в Ла Лізі, а в середу протистоятиме Шахтарю в Лізі чемпіонів. Ймовірно, місце в воротах займе українець Андрій Лунін. Якщо наш голкіпер вийде проти Осасуни, то це буде третій матч за Реал в чемпіонаті Іспанії. Раніше він зіграв за вершкових 2 матчі в Ла-Лізі й пропустив 2 м'ячі.

Раніше Лунін та Федотов отримали нагороду від Marca.