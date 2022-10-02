Головне
Гол Циганкова приніс Динамо перемогу над Минаєм у 5 турі УПЛ
Сьогодні 14:57 867
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати
Сьогодні 17:02 1397
Олександрія у більшості перемогла Чорноморець у 5 турі УПЛ
Сьогодні 16:55 153
Ренн - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:59 1425
Чеботар здобув 12 перемогу на професійному рівні
Сьогодні 12:18 290
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:56 4092
Соболь - найкращий гравець матчу Брюгге - Мехелен
Сьогодні 08:37 370
Соболь забив красивий гол зі штрафного за Брюгге - ВІДЕО
Сьогодні 07:05 5086 1
Реал Мадрид - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 590
Атлетіко переміг Севілью, Барселона обіграла Мальорку. Результати 7 туру Ла-Ліги
Вчора 23:51 1006
Прямі трансляції

Куртуа отримав травму - Лунін може зіграти проти Осасуни

Сьогодні 16:24 585 0
Український голкіпер має шанс не тільки зіграти в Ла Лізі
Куртуа отримав травму - Лунін може зіграти проти Осасуни
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - football.ua.

Основний голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа отримав травму.

Про це повідомляє офіційний сайт вершкових.

У бельгійця проблеми зі спиною. Поки невідомо, скільки матчів пропустить 30-річний кіпер.

Сьогодні Реал зіграє з Осасуною в Ла Лізі, а в середу протистоятиме Шахтарю в Лізі чемпіонів. Ймовірно, місце в воротах займе українець Андрій Лунін. Якщо наш голкіпер вийде проти Осасуни, то це буде третій матч за Реал в чемпіонаті Іспанії. Раніше він зіграв за вершкових 2 матчі в Ла-Лізі й пропустив 2 м'ячі.

Раніше Лунін та Федотов отримали нагороду від Marca.

Коментарі ()
Популярне зараз
Соболь забив красивий гол зі штрафного за Брюгге - ВІДЕО Соболь забив красивий гол зі штрафного за Брюгге - ВІДЕО 5086 1
Попов та Гармаш вийдуть у старті Динамо на матч з Минаєм Попов та Гармаш вийдуть у старті Динамо на матч з Минаєм 1682
Динамо розірвало контракт з форвардом Динамо розірвало контракт з форвардом 4610
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція Реал - Шахтар: онлайн-трансляція 4092
Арсенал із Зінченком переграв Тоттенгем, Евертон з Миколенком переміг Саутгемптон. Результати 9 туру АПЛ Арсенал із Зінченком переграв Тоттенгем, Евертон з Миколенком переміг Саутгемптон. Результати 9 туру АПЛ 2382
Безус забив шалений індивідуальний гол у стилі Мессі, змусивши партнерів ставати на коліна - ВІДЕО Безус забив шалений індивідуальний гол у стилі Мессі, змусивши партнерів ставати на коліна - ВІДЕО 12207
Рекомендуємо
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 46911
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6667
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9466 6
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 60898
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 213304
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 41653