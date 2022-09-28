Лунін та Федотов отримали нагороду від Marca

Воротарі отримали приз фейр-плей імені Антоніо Пуерти та Даніеля Харке

Українські воротарі Андрій Лунін (Реал Мадрид) та Микита Федотов (Понферрадіна Б) отримали приз фейр-плей імені Антоніо Пуерти та Даніеля Харке від іспанської газети Marca.

Цією нагородою Marca висловила солідарність українцям, котрі по-різному підтримують український народ під час російського вторгнення. Микита Федотов два місяці захищав Україну у складі ЗСУ, а Андрій Лунін використовує свою популярність та медійність, щоб висвітлювати події в Україні та закликати світову спільноту підтримувати український народ.

Трофей фейр-плей імені Антоніо Пуерти та Даніеля Харке вручається щорічно та названий на честь двох іспанських футболістів, які трагічно загинули через серцевий напад.