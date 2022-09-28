Головне
Збірна України розписала мирову з Шотландією у вирішальному матчі Ліги націй
Вчора 23:37 1239 2
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 22:08 15865
Ярмолюк та Сич обманом виїхали з країни заради трансферів
Сьогодні 21:10 923
Збірна України заробила 1.5 млн євро у Лізі націй
Сьогодні 20:25 564
Мудрик: Україна у всіх компонентах переграла Шотландію
Сьогодні 18:31 584
Українська команда NAVI змінила власника
Сьогодні 12:20 488
Україна буде в 3 кошику під час жеребкування відбору Євро-2024
Сьогодні 10:11 3549
Маліновський - найкращий гравець збірної України в матчі з Шотландією за версією SofaScore
Сьогодні 09:57 546
Ярмоленко вийшов на перше місце по числу матчів за збірну України
Сьогодні 08:34 732
Україна зберегла прописку в Дивізіоні B Ліги націй
Вчора 23:52 840
Прямі трансляції

Лунін та Федотов отримали нагороду від Marca

Сьогодні 22:52 202 0
Воротарі отримали приз фейр-плей імені Антоніо Пуерти та Даніеля Харке
Лунін та Федотов отримали нагороду від Marca
#Андрій Лунін, #Микита Федотов

Джерело - marca.com.

Українські воротарі Андрій Лунін (Реал Мадрид) та Микита Федотов (Понферрадіна Б) отримали приз фейр-плей імені Антоніо Пуерти та Даніеля Харке від іспанської газети Marca.

Цією нагородою Marca висловила солідарність українцям, котрі по-різному підтримують український народ під час російського вторгнення. Микита Федотов два місяці захищав Україну у складі ЗСУ, а Андрій Лунін використовує свою популярність та медійність, щоб висвітлювати події в Україні та закликати світову спільноту підтримувати український народ.

Трофей фейр-плей імені Антоніо Пуерти та Даніеля Харке вручається щорічно та названий на честь двох іспанських футболістів, які трагічно загинули через серцевий напад.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна буде в 3 кошику під час жеребкування відбору Євро-2024 Україна буде в 3 кошику під час жеребкування відбору Євро-2024 3549
Гравець збірної Словенії повторив легендарний гол Марко ван Бастена у фіналі Євро-1988 - ВІДЕО Гравець збірної Словенії повторив легендарний гол Марко ван Бастена у фіналі Євро-1988 - ВІДЕО 3376
Ярмоленко не влучив у порожній кут воріт із 5 метрів у матчі з Шотландією - ВІДЕО Ярмоленко не влучив у порожній кут воріт із 5 метрів у матчі з Шотландією - ВІДЕО 8225 1
Петраков іде зі збірної України? Тренер показав дивний жест після матчу з Шотландією - ВІДЕО Петраков іде зі збірної України? Тренер показав дивний жест після матчу з Шотландією - ВІДЕО 16134
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 15865
Петраков плюнув на пресконференції збірної України після запитання про свою відставку - ВІДЕО Петраков плюнув на пресконференції збірної України після запитання про свою відставку - ВІДЕО 7966 3
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7294
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 16092
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 24875
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15403
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 36359
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3509 2