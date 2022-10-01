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Металіст - Шахтар 1:6. Огляд матчу

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Огляд матчу Металіст - Шахтар
Металіст - Шахтар 1:6. Огляд матчу
#Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру УПЛ Шахтар обіграв Металіст.

Чемпіонат України - УПЛ
5 тур, 01 серпня

Металіст - Шахтар 1:6 (0:4)

Голи: 0:1 - 18 Сікан, 0:2 - 30 Сікан, 0:3 - 36 Зубков, 0:4 - 39 Сікан, 0:5 - 73 Траоре, 1:5 - 88 Чідомере, 1:6 - 90+1 Джурашек

Попередження: Клименчук (11), Танковський (12), Чайковський (37) – Мудрик (89)

Металіст: Рибка, Мизюк, Порох, Романюк, Клименчук, Ралюченко, Чайковський (Панасенко, 46), Танковський (Чідомере, 76), Коркішко (Рязанцев, 86), Прядун (Підлепенець, 46), Картушов (Книш, 60).

Шахтар: Трубін, Михайличенко, Бондар, Матвієнко, Конопля (Тейлор, 46)Степаненко (Назарина, 46), Судаков (Джурасек, 81), Мудрик, Бондаренко, Зубков (Швед, 60), Сікан (Траоре, 60).

Раніше Ворскла перемогла Інгулець.

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