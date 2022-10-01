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Гол Олійника приніс Ворсклі перемогу над Інгульцем у 5 турі УПЛ

Сьогодні 15:06 131 0
Полтавська команда здобула першу перемогу у сезоні
Гол Олійника приніс Ворсклі перемогу над Інгульцем у 5 турі УПЛ
#Ворскла, #Інгулець

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру української Прем’єр-Ліги полтавська Ворскла святкувала перемогу над Інгульцем з Кіровоградщини. 

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Денис Олійник. Ворскла матч догравала у меншості: на 72-ій хвилині було вилучено капітана команди Пердуту.

Чемпіонат України - УПЛ
5 тур, 1 жовтня

Інгулець - Ворскла 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 34 Олійник

Інгулець: Роман Підківка (Данило Кучер 17), Євген Запорожець, Віктор Блізніченко, Володимир Одарюк, Олександр Кучеренко, Владислав Сидоренко, Віталій Павлов, Дмитро Нагієв (Артем Сітало 76), Тарас Саків, Дмитро Поспєлов, Андрій Кухарук (Максим Марусич 85)

Ворскла: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Олександр Скляр, Андрій Кравчук (Тауйлян Сефері Сулейманов 60), Руслан Степанюк (Артем Челядін 74), Денис Олійник, Сергій Яворський, Василь Кравець, Марлісон (Джоко Зайков 74), Владлен Юрченко (Володимир Чеснаков 87), Феліпе Родрігес (Ардіт Толі 46)

Попередження: Олександр Кучеренко 48, Тарас Саків 66, Володимир Одарюк 90 – Ардіт Толі 55, Сергій Яворський 86, Дмитро Різник 90+3

Вилучення: Ігор Пердута 71 (фол останньої надії)

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