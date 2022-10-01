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Результати 8 туру Бундесліги
Боруссія Д поступилась Кельну, Вердер розгромив Боруссію М. Результати 8 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 8-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

8 тур, 01 жовтня

Айнтрахт - Уніон 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Гетце, 2:0 - 42 Ліндстрем

Вольфсбург - Штутгарт 3:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 22 Гірассі, 1:1 - 23 Мармуш, 2:1 - 38 Арнольд, 2:2 - 45+1 Мавропанос, 90+1 Герхард

Кельн - Боруссія Д 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Брандт, 1:1 - 53 Кайнц, 2:1 - 56 Тіггес, 3:1 - 71 Любічич, 3:2 - 78 Шміц (автогол)

Лейпциг - Бохум 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 15 Вернер, 2:0 - 23 Нкунку, 3:0 - 53 Вернер, 4:0 - 85 Нкунку

Фрайбург - Майнц 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Грегорич, 2:0 - 37 К’єре, 2:1 - 52 Каріколь

Вердер - Боруссія М 5:1 (4:0)

Голи: 1:0 - 5 Фуллькруг, 2:0 - 8 Дукш, 3:0 - 13 Фуллькруг, 4:0 - 37 Бенсебаїні (автогол), 4:1 - 63 Тюрам, 5:1 - 73 Вайзер

Нагадаємо Баварія знищила Баєр у 8 турі Бундесліги.

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