Боруссія Д поступилась Кельну, Вердер розгромив Боруссію М. Результати 8 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 8-го туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
8 тур, 01 жовтня
Айнтрахт - Уніон 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 12 Гетце, 2:0 - 42 Ліндстрем
Вольфсбург - Штутгарт 3:2 (2:2)
Голи: 0:1 - 22 Гірассі, 1:1 - 23 Мармуш, 2:1 - 38 Арнольд, 2:2 - 45+1 Мавропанос, 90+1 Герхард
Кельн - Боруссія Д 3:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 31 Брандт, 1:1 - 53 Кайнц, 2:1 - 56 Тіггес, 3:1 - 71 Любічич, 3:2 - 78 Шміц (автогол)
Лейпциг - Бохум 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 15 Вернер, 2:0 - 23 Нкунку, 3:0 - 53 Вернер, 4:0 - 85 Нкунку
Фрайбург - Майнц 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 3 Грегорич, 2:0 - 37 К’єре, 2:1 - 52 Каріколь
Вердер - Боруссія М 5:1 (4:0)
Голи: 1:0 - 5 Фуллькруг, 2:0 - 8 Дукш, 3:0 - 13 Фуллькруг, 4:0 - 37 Бенсебаїні (автогол), 4:1 - 63 Тюрам, 5:1 - 73 Вайзер
Нагадаємо Баварія знищила Баєр у 8 турі Бундесліги.