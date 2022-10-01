Дніпро-1 розгромив Львів у 5 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У п'ятому турі Української Прем'єр-ліги Львів вдома поступився СК Дніпро-1.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь клубу з Дніпра.

Чемпіонат України - УПЛ

5 тур, 1 жовтня

Львів - СК Дніпро-1 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 39 Довбик, 0:2 - 45 Гуцуляк, 0:3 - 79 Гуцуляк

Попередження: Амаш, 46, Бусько, 75 – Бланко, 74

Вилучення: Грисьо, 73 (грубий фол)

Львів: Пономаренко – Вовкун (Р. Михайлів, 66), Муравський, Крушинський – Бусько, Бойко (Никитюк, 62), Васильєв, Мильченко, Грисьо – Бугай (Сасовський, 87), Нич.

Дніпро-1: Макс Валеф – Амаш, Сарапій, Сваток, Адамюк – Бабенко, Рубчинський (Горбунов, 61) – Бланко (Балулі, 80), Піхальонок (Громов, 69), Гуцуляк (Танчик, 79) – Довбик (Когут, 70).

Раніше Ворскла перемогла Інгулець.