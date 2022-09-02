Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський хотів покинути італійський клуб влітку.

Про це розповів журналіст Фабріціо Романо.

"Маліновський хотів залишити Аталанту та отримати новий досвід. Він хотів перейти саме у Тоттенгем. Він мріяв пограти в АПЛ. Це було можливо. Проте лондонці розглядали лише оренду, а президент Аталанти сказав: 40 мільйонів або нічого".