Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський хотів покинути італійський клуб влітку.
Про це розповів журналіст Фабріціо Романо.
"Маліновський хотів залишити Аталанту та отримати новий досвід. Він хотів перейти саме у Тоттенгем. Він мріяв пограти в АПЛ. Це було можливо. Проте лондонці розглядали лише оренду, а президент Аталанти сказав: 40 мільйонів або нічого".
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"Думаю, він би чудово проявив себе під керівництвом Антоніо Конте та в АПЛ в цілому. Він фантастичний гравець, але залишиться в Аталанті".