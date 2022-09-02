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Романо: Маліновський хотів перейти в Тоттенгем

Сьогодні 15:54 344 0
Журналіст розповів про наміри хавбека покинути клуб влітку
Романо: Маліновський хотів перейти в Тоттенгем
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський хотів покинути італійський клуб влітку.

Про це розповів журналіст Фабріціо Романо.

"Маліновський хотів залишити Аталанту та отримати новий досвід. Він хотів перейти саме у Тоттенгем. Він мріяв пограти в АПЛ. Це було можливо. Проте лондонці розглядали лише оренду, а президент Аталанти сказав: 40 мільйонів або нічого".

  Актуально: Президент Аталанти прийняв рішення щодо майбутнього Маліновського

"Думаю, він би чудово проявив себе під керівництвом Антоніо Конте та в АПЛ в цілому. Він фантастичний гравець, але залишиться в Аталанті".

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