Ребров не повернеться у Динамо

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров наразі не планує вдруге очолювати Динамо та відновлювати співпрацю з братами Суркісами.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Доведеться спростовувати інформацію мого колеги Михайла Смолового про те, що Ребров домовився з Суркісами та влітку очолить Динамо. За моєю інформацією, Ребров не збирається повертатися до Динамо, до співпраці з братами Суркісами.

Хоча, я впевнений, що розмови та перемовини будуть, але мій прогноз - домовитися не вдасться, як і в ситуації з продовженням контракту Віктора Циганкова", - сказав Співаковський.