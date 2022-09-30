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Ребров не повернеться у Динамо

Сьогодні 22:11 129 0
Михайло Співаковський прокоментував інформацію про повернення Сергія Реброва у Динамо
Ребров не повернеться у Динамо
Фото - gettyimages
#Аль-Айн, #Динамо Київ, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров наразі не планує вдруге очолювати Динамо та відновлювати співпрацю з братами Суркісами.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Доведеться спростовувати інформацію мого колеги Михайла Смолового про те, що Ребров домовився з Суркісами та влітку очолить Динамо. За моєю інформацією, Ребров не збирається повертатися до Динамо, до співпраці з братами Суркісами.

Хоча, я впевнений, що розмови та перемовини будуть, але мій прогноз - домовитися не вдасться, як і в ситуації з продовженням контракту Віктора Циганкова", - сказав Співаковський.

Раніше повідомлялося, що Динамо обдумує повернення Реброва.

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