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Динамо обдумує повернення Реброва

Сьогодні 21:37 99 0
Сергій Ребров може замінити Мірчу Луческу у Динамо
Динамо обдумує повернення Реброва
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Сергій Ребров, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров роздумує над поверненням у київське Динамо.

Про це розповів Роберто Моралес в етері ТаТоТаке.

"У нього угода до літа наступного року. Ребров там отримує три мільйони євро плюс бонуси. Контракт розрахований під Лігу чемпіонів АФК. Якщо він проходить груповий турнір і виходить у плей-офф, то цей контракт продовжують, оскільки плей-оф починається з літа. Там крута пропозиція, там він довгий час працює, там гроші", – заявив Моралес.

Михайло Смоловий додав, що Динамо обдумує варіант з поверненням Реброва на місце Мірчі Луческу.

"У Динамо є бажання і концептуальна домовленість щодо майбутньої гіпотетичної співпраці, її досягнуто. Такої війни, як у Павелка з Шевченком, немає. Там не проти продовжити співпрацю", - відзначив Смоловий.

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