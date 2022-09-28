Динамо обдумує повернення Реброва

Сергій Ребров може замінити Мірчу Луческу у Динамо

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров роздумує над поверненням у київське Динамо.

Про це розповів Роберто Моралес в етері ТаТоТаке.

"У нього угода до літа наступного року. Ребров там отримує три мільйони євро плюс бонуси. Контракт розрахований під Лігу чемпіонів АФК. Якщо він проходить груповий турнір і виходить у плей-офф, то цей контракт продовжують, оскільки плей-оф починається з літа. Там крута пропозиція, там він довгий час працює, там гроші", – заявив Моралес.

Михайло Смоловий додав, що Динамо обдумує варіант з поверненням Реброва на місце Мірчі Луческу.