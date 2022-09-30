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У Вересі пояснили вщент заповнену VIP-ложу на матчі з Рухом

Сьогодні 21:44 244 0
Радник президента господарів Сергій Коваль прокоментував можливі порушення протоколу безпеки.
У Вересі пояснили вщент заповнену VIP-ложу на матчі з Рухом
#Верес, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

На поєдинку 5-го туру української Прем'єр-ліги між Вересом та Рухом було доволі багато уболівальників рівненського клубу у VIP-ложі. Попри це Верес не порушив протоколи безпеки ліги.

Про це розповів  радник президента господарів Сергій Коваль у Facebook.

"Ну так не було порушень. Загальна кількість близько 280 осіб була. Я загалом за те, щоб люди були на грі. Вболівальники і т. п. Просте питання: перший матч на стадіоні – просяться ЗСУ, проситься адміністрація, друзі клубу, спонсори, інший клуб. Кому відмовити?

Не пустили сотні, але в результаті запросили десятки. Чи порушили регламент – треба дивитися рапорт делегата. Чи порушили нормальну логіку – ні, точно ні. Так і повинно бути. Просто не розумію в чому претензія? Чи просто шум заради шуму?

Проблема в протоколах, які будуються незрозуміло на чому. Проблема в тому, що всі кажуть: працюйте зі спонсорами, а спонсори хочуть уваги й прийти на гру. Клуб працює, а в результаті – ну, ви "такі, як всі". Проблема в тому, що Верес хоче зібрати всіх вболівальників на стадіоні, але нам забороняють. Ми запускаємо владу і спонсорів – нас поливають і пишуть зраду.

Просто критикувати – зробіть краще. На практиці в клубах багато проблем, а будь-яке рішення означає чиєсь невдоволення. Ну добре, ми не просимо загальної любові, просто робимо так, щоб клуб розвивався", – написав Коваль.

Нагадаємо, Верес та Рух розписали результативну нічию в 5 турі УПЛ.

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