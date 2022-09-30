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Верес та Рух розписали результативну нічию в 5 турі УПЛ

Сьогодні 15:28 245 0
Матч завершився з рахунком 2:2
Верес та Рух розписали результативну нічию в 5 турі УПЛ
#Верес, #Рух, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Верес та Рух зіграли не визначили сильнішого в межах 5 туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Чемпіонат України - УПЛ
5 тур, 30 вересня

Верес - Рух 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 9 Дахновський, 1:1 - 26 Таллес, 2:1 - 31 Кльоц, 2:2 - 53 Дідик

Верес: Когут, Гагун, Мірошник, Вовченко, Квасний, Кльоц, Кучеров, Дахновський(Шарай), Лебеденко (Шестаков 83), Пасіч Г., Гайдучик (Сергійчук 68)

Рух: Паньків, Роман, Дідик, Слюсар, Лях, Сапуга, Федорчук, Соломон-Отабор(75), Таллес(Притула 87), Бойчук(Карабін 83), Климчук

Жовті картки: Климчук 11, Слюсар 34, Гагун 45, Дахновський 46, Лях 57, Роман 72, Соломон-Отабор 74, Шарай 90

Нагадаємо, початок матчу Верес - Рух відкладено через повітряну тривогу.

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