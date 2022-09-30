ПСЖ запропонував новий контракт Мессі

Мессі може залишитися у ПСЖ

Керівництво ПСЖ запропонувало новий контракт форварду команди Ліонелю Мессі. Угода може бути розрахована на рік із опцією продовження ще на рік.

Про це повдіомляє El Larguero.

Фінансові умови операції залишаться на поточному рівні: зарплата у розмірі 30 мільйонів євро на рік. Мессі має обміркувати пропозицію ПСЖ найближчим часомПСЖ запропонував новий контракт Мессі.

Нинішнього сезону на рахунку 35-річного аргентинця 6 голів та 8 асистів у 11 матчах за ПСЖ у всіх турнірах.

Нагадаємо, Мессі готовий повернутися у Барселону.