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Голанд: Не очікував, що заб'ю 14 голів за Манчестер Сіті ще до жовтня

Сьогодні 21:25 163 0
Ерлінг Голанд прокоментував свою результативність за Манчестер Сіті
Голанд: Не очікував, що заб'ю 14 голів за Манчестер Сіті ще до жовтня
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - sport.ua.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд оцінив успішний старт сезону у складі нової команди.

Про це розповів сам форвард.

"Ніхто не очікував такого, це можна сказати з усією чесністю. Але водночас... Нападник, який любить забивати, у якого вже багато голів у минулому, переходить до Манчестер Сіті. А ця команда забила 100 голів минулого сезону. Звичайно, я забиватиму. І це зрозуміло.

Звичайно, я не можу говорити таке на камеру, тому що через це з'явиться купа неправильних заголовків і таке інше. Я не здивований, що забиваю. Але я не очікував, що заб'ю 14 голів за Манчестер Сіті ще до жовтня", - розповів Голанд.

Раніше Гвардіола пояснив фантастичну форму Голанда.

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