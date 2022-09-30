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Металіст 1925 у меншості переграв Колос у 5 турі УПЛ

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Металіст 1925 у меншості переграв Колос у 5 турі УПЛ
#Колос, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 5 турі УПЛ Металіст 1925 у домашньому матчі переграв Колос.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь харківського клубу.

Чемпіонат України - УПЛ
5 тур, 30 вересня

Металіст 1925 - Колос 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Мартинюк (пен), 2:0 - 30 Русин

Вилучення: 23 Капінус

Попередження: Борячук, 21, Мартинюк, 42, Бичек, 77, Мозіль, 90+2 – Оріховський, 10, Лисенко, 88.

Металіст 1925: Мозіль - Капінус, Курило, Безуглий, Жичиков - Мартинюк, Кравченко, Габелок (Ю.Потімков, 67), Ременюк, Русин (Бичек, 67) - Борячук.

Запасні: І.Потімков, Іванніков, Коваленко, Шершень, Вачіберадзе, Дмитренко, Вендел, Дудік, Пономар, Чирук.

Колос: Волинець – Чорноморець (Ємець, 46), Чоботенко, Новак, Золотов (Зозуля, 46), Оріховський, Мілько, Мякушко, Ісаєнко (Попов, 46), Болбат, Безбородько (Лисенко, 71).

Нагадаємо, Верес та Рух розписали результативну нічию в 5 турі УПЛ.

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