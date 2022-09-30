Головне
Зінченко - у ТОП-10 найдорожчих лівих захисників світу
Сьогодні 10:01 1374
Визначилися фіналісти жіночого чемпіонату світу з баскетболу
Сьогодні 17:43 130
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 17:02 17720
Верес та Рух розписали результативну нічию в 5 турі УПЛ
Сьогодні 15:28 366
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:59 2273
Гірн: Не знаю, чому ми маємо вірити тому, що виходить з вуст Ф’юрі
Сьогодні 08:51 340
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати
Вчора 21:58 563
Україна втратила право на проведення чемпіонату Європи-2023
Вчора 20:55 676
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 46!
Вчора 16:28 5497 1
росіяни спровокували бійку з українцями під час хокейного матчу
Вчора 08:52 6448
Прямі трансляції

Вірт: Верес та Рух не заслуговували на поразку

Сьогодні 18:37 194 0
Юрій Вірт прокоментував нічию з Рухом
Вірт: Верес та Рух не заслуговували на поразку
#Верес, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Юрій Вірт

Джерело - nkveres.com.

Верес та Рух награли на нічию у матчі 5 туру УПЛ.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

"Враження - лише позитивні. Ми повернулися на рідний стадіон, тепер ми вдома. На превеликий жаль - змушені грати без вболівальників. Але ми віримо в те, що це зміниться. Віримо, що ми переможемо у війні. 

А що стосується гри, то рахунок 2:2 - відповідає перебігу подій на полі. Сьогодні була рівна гра, обидві команди не заслуговували на поразку. Ми готувалися саме до такої бойової гри, до великої кількості боротьби на полі. 

Перший тайм ми відіграли краще. Краще працювали з м'ячем. Мушу відзначити, що в нас є проблема в третій зоні. Дуже багато браку там і дуже багато бігової роботи ми виконуємо, повертаючись назад після втрат.

Хотілося б, щоб ми краще саме там, в третій зоні, працювали з м'ячем і гостріше атакували. Бо втрачаємо м'яч, біжимо 80 метрів назад, знову атакуємо, знову біжимо назад. Це проблема. Ми це знаємо і працюватимемо над цим.

Чи розчарований я результатом? Ні. Бо обидві команди заслужили бодай на нічию. Звісно, ми налаштовувалися на перемогу, було багато емоцій - перша гра все ж таки. Але цей результат - заслужений", - відзначив Вірт.

Нагадаємо, Верес та Рух розписали результативну нічию в 5 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція Реал - Шахтар: онлайн-трансляція 2273
Зінченко - у ТОП-10 найдорожчих лівих захисників світу Зінченко - у ТОП-10 найдорожчих лівих захисників світу 1374
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 17720
Збірна України U-21 буде у 4 кошику на жеребкуванні Євро-2023 Збірна України U-21 буде у 4 кошику на жеребкуванні Євро-2023 1185
Минай - Динамо: де дивитися матч УПЛ Минай - Динамо: де дивитися матч УПЛ 2345
Ф'юрі хоче провести 2 бої за один вечір у грудні Ф'юрі хоче провести 2 бої за один вечір у грудні 1333
Рекомендуємо
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 15168 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15424
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 31071
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 51333
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 34529
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 21528