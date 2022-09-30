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Ювентус хоче підписати Альбу

Сьогодні 19:43 247 0
Жорді Альба може змінити клуб
Ювентус хоче підписати Альбу
Фото - gettyimages
#Альба, #Барселона, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - football.ua.

Ювентус зацікавлений в підписанні захисника Барселони Жорді Альби.

Про це повідомляє TuttoSport.

Відзначається, що Альбу можуть підписати задля конкуренції для бразильця Алекса Сандро, який не вражає ігровими кондиціями на початку сезону.

Нагадаємо, що чинний контракт Альби з Барсою діє до 2024 року, а перемовини щодо нової угоди не відбуваються. Тому іспанець ладен розглядати можливості щодо зміни клубної прописки.

В цьому сезоні Альба зіграв лише 4 гри. Все частіше на його позиції Хаві віддає перевагу 18-річному Алехандро Бальде.

Нагадаємо, Барселона винна десятки мільйонів Аяксу, Манчестер Сіті та Ювентусу.

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