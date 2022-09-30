Барселона винна десятки мільйонів Аяксу, Манчестер Сіті та Ювентусу

Каталонці досі винні понад 125 мільйонів євро за трансфери футболістів

Джерело - Catalunya Radio.

Барселона має суттєві заборгованості перед декільками топклубами Європи.

Про це повідомила Журналістка Catalunya Radio Лая Тудель.

Каталонці досі винні понад 125 мільйонів євро за трансфери футболістів.

42 мільйони потрібно виплатити Аяксу - 32 за Френкі де Йонга та 10 за Сержиньйо Деста.

Також є непогашений борг перед Манчестер Сіті за перехід Феррана Торреса - 52 мільйони євро.

Те ж саме стосується ситуації з обміном Міралема П’янича на Артура - Барселона ще повинна доплатити Ювентусу 36 мільйонів євро.

Ліверпулю іспанці винні 14 мільйонів євро за підписання Філіппе Коутінью, проте більшу частину з цієї суми вони отримають від Астон Вілли за повноцінний трансфер гравця.

Окрім цього, непогашений платіж за оренду Трінкау має Вулвергемптон.

Нагадаємо, Барселона хоче знизити зарплатну відомість майже на 200 млн євро.