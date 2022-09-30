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У 5 турі УПЛ ВАР працюватиме на матчі Минай - Динамо

Сьогодні 11:57 160 0
Служба ВАР працюватиме на одному поєдинку
У 5 турі УПЛ ВАР працюватиме на матчі Минай - Динамо
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - УАФ.

Визначилися судді на матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє УАФ.

Система ВАР буде працювати на одному матчі - Минай - Динамо.

Суддівські призначення 5-го туру УПЛ:

30 вересня, п’ятниця
Верес – Рух – Олександр Солов'ян (Київ)
Металіст 1925 – Колос – Юрій Іванов (Донецька обл.)
1 жовтня, субота
Інгулець – Ворскла – Володимир Новохатній (Київ)
Львів – Дніпро-1 – Денис Шурман (Київська обл.)
Металіст – Шахтар – Ігор Пасхал (Херсон)
2 жовтня, неділя
Минай – Динамо – Олександр Шандор (Львів), арбітр ВАР — Андрій Коваленко (Полтава)
Чорноморець – Олександрія – Роман Блавацький (Львів)
Зоря – Кривбас – Микола Балакін (Київська обл.)
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