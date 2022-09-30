У 5 турі УПЛ ВАР працюватиме на матчі Минай - Динамо

Джерело - УАФ.
Визначилися судді на матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє УАФ.
Система ВАР буде працювати на одному матчі - Минай - Динамо.
Суддівські призначення 5-го туру УПЛ:
30 вересня, п’ятниця
Верес – Рух – Олександр Солов'ян (Київ)
Металіст 1925 – Колос – Юрій Іванов (Донецька обл.)
1 жовтня, субота
Інгулець – Ворскла – Володимир Новохатній (Київ)
Львів – Дніпро-1 – Денис Шурман (Київська обл.)
Металіст – Шахтар – Ігор Пасхал (Херсон)
2 жовтня, неділя
Минай – Динамо – Олександр Шандор (Львів), арбітр ВАР — Андрій Коваленко (Полтава)
Чорноморець – Олександрія – Роман Блавацький (Львів)
Зоря – Кривбас – Микола Балакін (Київська обл.)