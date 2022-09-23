Мессі готовий повернутися у Барселону

Аргентинець хоче знову грати на Камп Ноу

35-річний нападник ПСЖ Ліонель Мессі готовий розглянути можливість повернення у Барселону, звідки він пішов влітку 2021 року у статусі вільного агента.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

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Президент іспанського клубу Жоан Лапорта вже спілкувався з аргентинцем з цього питання. Він вибачився перед Мессі за всі обставини, за яких йому минулого року довелося залишити столицю Каталонії. Нагадаємо, Ліонель грав за "синьо-гранатових" із 2005 року.

У серпні 2021 року Ліонель Мессі отримав у Барселоні статус вільного агента, оскільки клуб через фінансові проблеми не зміг укласти з ним новий контракт на умовах, які вже були обговорені.

Раніше Мессі обійшов Роналду за числом голів з гри.