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Початок матчу Верес - Рух відкладено через повітряну тривогу

Сьогодні 13:18 382 0
Гра повинна була розпочатись о 13:00
Початок матчу Верес - Рух відкладено через повітряну тривогу
#Верес, #Рух

Джерело - пресслужба Руху.

Початок матчу 5-го туру УПЛ між Вересом та Руху відкладено через повітряну тривогу.

Про це повідомляє пресслужба львів'ян.

Гра повинна була розпочатись о 13:00 на стадіоні Авангард у Рівному. Сигнал повітряної тривоги прозвучав за 16 хвилин до стартового свистка протистояння.

  Актуально: Верес - Рух: стартові склади команд

На арені присутній президент УАФ Андрій Павелко. Ця зустріч є дебютною для Вереса в офіційних змаганнях на реконструйованому стадіоні.

О 13:02 повітряну тривогу відмінили і команди приступили до передматчевої розминки.

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