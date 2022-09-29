Барселона хоче знизити зарплатну відомість майже на 200 млн євро

Каталонці спробують досягти такого результату шляхом розставання з майже усіма капітанами

Джерело - Diario Sport.

Барселона має намір значно знизити зарплатну відомість клубу.

Про це повідомляє Diario Sport.

Каталонці планують у наступні 2 роки зменшити видатки на платню до 420-450 млн євро замість поточних 610 мільйонів. Очікується, що таким чином команда залишиться конкурентоспроможною.

"Блаугранас" спробують досягти такого результату шляхом розставання з усіма або майже усіма капітанами та коштом важливих рішень, прийнятих торік.

Нагадаємо, Барселона не буде підписувати лідера Манчестер Сіті.