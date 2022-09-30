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Гірн: Не знаю, чому ми маємо вірити тому, що виходить з вуст Ф’юрі

Сьогодні 08:51 125 0
Промоутер Джошуа розповів як відбуваються переговори з Тайсоном Ф'юрі
Гірн: Не знаю, чому ми маємо вірити тому, що виходить з вуст Ф’юрі
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) все ще може провести бій з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це повідомив промоутер Едді Гірн.

"Я просто не знаю, чому ми маємо вірити тому, що виходить з вуст Ф’юрі. Я не знаю, чи хоче він бою, чи збирається він дозволити йому відбутись. Він сказав нам, що останній термін - понеділок. Він скасував бій, а тепер передумав. Тепер він каже нам, що кінцевий термін сьогодні. Потім він вийде і скаже: "Ти невдаха". Знову скаже, що бій скасовується. Але ми будемо продовжувати переговори", - сказав Хірн.

Напередодні Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа.

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