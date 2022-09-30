В АПЛ можуть створити команду зірок для матчів проти команди інших топліг

Новий президент Челсі запропонував нову ініціативу

Джерело - The Times.

Команда зірок АПЛ може проводити матчі з найкращими гравцями інших топових ліг у потенційних Матчах всіх зірок.

Про це повідомляє ресурс The Times.

Це одна з ідей, висунутих на основі пропозиції президента Челсі Тодда Боелі про Матч усіх зірок, яка обговорювалась керівниками клубів.

Вона, ймовірно, буде реалізована як новий спосіб зберегти зростальну аудиторію та збільшити телевізійне охоплення.

Очікується, що подібні матчі плануються проводити під час літніх або зимових перерв.

Раніше скаути клубів АПЛ переглядали гравців збірної України на матчі з Шотландією.