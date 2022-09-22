Скаути клубів АПЛ переглядали гравців збірної України на матчі з Шотландією

Основна увага була прикута до вінгера Шахтаря Михайла Мудрика

Скаути команд англійської Прем’єр-ліги відвідали матч збірних України та Шотландії в Лізі націй (0:3).

Про це повідомляє 90min.

Представники клубів переглядали гравців української команди.

Актуально: Україна - Шотландія: ОНЛАЙН

Основна увага була прикута до вінгера Шахтаря Михайла Мудрика. Також йдеться про центрбека "гірників" Миколу Матвієнка та гравця Динамо Віктора Циганкова.

На грі перебували скаути Арсенала, Челсі, Брентфорда, Брайтона, Евертона, Лідса, Ньюкасла, Вест Гема та Вулвергемптона.

Нагадаємо, визначено найкращого гравця збірної України у матчі з Шотландією.