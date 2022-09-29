Головне
Збірна України розписала мирову з Шотландією у вирішальному матчі Ліги націй
27.09.2022 23:37 1310 2
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 10:16 16311
росіяни спровокували бійку з українцями під час хокейного матчу
Сьогодні 08:52 330
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар першого туру
Сьогодні 00:20 239
Ярмолюк та Сич обманом виїхали з країни заради трансферів
Вчора 21:10 1502
Збірна України заробила 1.5 млн євро у Лізі націй
Вчора 20:25 820
Мудрик: Україна у всіх компонентах переграла Шотландію
Вчора 18:31 719
Українська команда NAVI змінила власника
Вчора 12:20 533
Україна буде в 3 кошику під час жеребкування відбору Євро-2024
Вчора 10:11 4481
Маліновський - найкращий гравець збірної України в матчі з Шотландією за версією SofaScore
Вчора 09:57 599
Прямі трансляції

Барселона не буде підписувати лідера Манчестер Сіті

Сьогодні 09:15 484 0
Барселона втратила інтерес до Гюндогана
Барселона не буде підписувати лідера Манчестер Сіті
Фото - gettyimages
#Барселона, #Гюндоган, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - sport.ua.

Хавбек Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган не перейде у Барселону в 2023 році.

Про це повдіомляє Marca.

Минулого літа німецький футболіст розглядався Барселоною як альтернатива Бернарду Сілві в разі відходу Френкі де Йонга, проте всі троє залишилися у своїх клубах.

Контракт Гюндогана з Манчестер Сіті спливає наступного літа, але Барселона вже не вважає гравця однією з трансферних цілей. На даний момент ймовірність угоди вкрай невелика.

Манчестер Сіті зацікавлений у продовженні контракту з Гюндоганом. Очікується, що переговори щодо нової угоди стартують узимку.

Раніше стала відома зарплата Хаві у Барселоні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 16311
Ексгравець збірної росії Білялетдінов отримав повістку до військкомату Ексгравець збірної росії Білялетдінов отримав повістку до військкомату 1542
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію 2540
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії 5873
Ярмолюк та Сич обманом виїхали з країни заради трансферів Ярмолюк та Сич обманом виїхали з країни заради трансферів 1502
Палкін: ФІФА не хоче спілкуватись з Шахтарем Палкін: ФІФА не хоче спілкуватись з Шахтарем 1306
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 28338 1
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 33445
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 36363
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 6654
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 24808 2
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 51294