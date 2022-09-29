Барселона не буде підписувати лідера Манчестер Сіті

Джерело - sport.ua.
Хавбек Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган не перейде у Барселону в 2023 році.
Про це повдіомляє Marca.
Минулого літа німецький футболіст розглядався Барселоною як альтернатива Бернарду Сілві в разі відходу Френкі де Йонга, проте всі троє залишилися у своїх клубах.
Контракт Гюндогана з Манчестер Сіті спливає наступного літа, але Барселона вже не вважає гравця однією з трансферних цілей. На даний момент ймовірність угоди вкрай невелика.
Манчестер Сіті зацікавлений у продовженні контракту з Гюндоганом. Очікується, що переговори щодо нової угоди стартують узимку.