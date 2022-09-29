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Лунін влітку може покинути Реал заради ігрової практики

Сьогодні 20:22 418 0
У клубі задоволенні професіоналізмом українця
Лунін влітку може покинути Реал заради ігрової практики
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Defensa Central.

Голкіпер Реала Андрій Лунін за підсумками поточного сезону може залишити команду.

Про це повідомляє Defensa Central.

Відзначається, що в клубі задоволенні професіоналізмом та ставленням українця до справи. При цьому керівництво розуміє, що в наступному сезоні він знову буде лише другим номером після Тібо Куртуа.

Чинна угода Луніна закінчується влітку 2024-го, тому Реал не хотів би втрачати його безплатно. Сам Андрій хоче отримувати ігрову практику та розглядає варіант із трансфером.

Також джерело додає, що Лунін мав би виходити в основі, якби не Куртуа – такої думки нібито дотримуються люди в менеджменті Реала.

Раніше Лунін та Федотов отримали нагороду від Marca.

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