Маліновський - про відбір Євро: Краще грати з сильнішими

Хавбек розповів про кваліфікацію ЧЄ-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України готова грати з найкращими на відборі до Євро-2024.

Про це заявив хавбек національної команди Руслан Маліновський.

"Краще грати з сильнішими. Навіть у чемпіонаті Італії краще грати проти Ювентуса, Інтера та Мілана, а не з Удінезе і слабшими. Великі команди дають більше простору у грі, хоча вони й кваліфікованіші в атаці. Нічого страшного".

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