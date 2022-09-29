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Маліновський - про відбір Євро: Краще грати з сильнішими

Сьогодні 19:46 318 0
Хавбек розповів про кваліфікацію ЧЄ-2024
Маліновський - про відбір Євро: Краще грати з сильнішими
#Руслан Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Збірна України готова грати з найкращими на відборі до Євро-2024.

Про це заявив хавбек національної команди Руслан Маліновський.

"Краще грати з сильнішими. Навіть у чемпіонаті Італії краще грати проти Ювентуса, Інтера та Мілана, а не з Удінезе і слабшими. Великі команди дають більше простору у грі, хоча вони й кваліфікованіші в атаці. Нічого страшного".

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"У нас класна команда, колектив як сім'я, тому це не проблема. У нас 23 людини, які готові вийти й показати хороший рівень. Звісно, ​​хотів би зіграти з Італією, для мене це подвійна мотивація. Було б цікаво спробувати свої сили проти них", - сказав Маліновський.

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