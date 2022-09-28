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Збірна України заробила 1.5 млн євро у Лізі націй

Сьогодні 20:25 257 0
Команди мали гарантований гонорар, проте країни, які стали найкращими у своїх дивізіонах або дійшли до фінальної четвірки в дивізіоні А, мають бонуси.
Збірна України заробила 1.5 млн євро у Лізі націй
#Ліга націй УЄФА

Джерело - suspilne.media.

У футбольній Лізі націй сезону 2022/23 завершилися матчі групового турніру.

Про це повідомляє ESPN.

За підсумком шести матчів збірна України посіле друге місце в групі В1 з 11 очками, поступившись Шотландії (13 очок). Україна втратила нагоду вдруге зіграти в дивізіоні А, адже до еліти проходила лише команда, що стала переможницею групи, тобто Шотландія.

Упродовж цього сезону Ліги націй Україна здобула перемоги над Ірландією (1:0) і Вірменією (3:0 і 5:0), зіграла внічию з Ірландією (1:1) і Шотландією (0:0) та зазнала однієї поразки від Шотландії (0:3).

Українська команда заробила за турнір 1.5 мільйона євро з "фонду солідарності" Ліги націй. Таку суму призових отримала кожна країна-учасниця дивізіону В, незалежно від результату.

Натомість команди, що грали в груповому раунді елітного дивізіону, отримають по 2.25 млн євро. Також збірні, які стали переможцями своїх дивізіонів, подвоять цей гонорар.

Як розподіляються призові в Лізі націй:

Команди дивізіону А – 2.25 млн євро
Команди дивізіону В – 1.5 млн євро
Команди дивізіону С – 1.125 млн євро
Команди дивізіону D –  750 тис євро
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