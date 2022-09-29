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Реал не відмовився від можливості підписати Мбаппе

Сьогодні 18:20 258 0
Перес не проти трансферу француза
Реал не відмовився від можливості підписати Мбаппе
#Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - El Confidencial.

У неділю, 25 вересня, відбулась асамблея керівництва Реала з зареєстрованими членами клубу.

Про це повідомляє El Confidencial.

На одній з сесій президента "бланкос" Флорентіно Переса запитали з приводу невдалої спроби трансферу Кіліана Мбаппе, який продовжив контракт з ПСЖ.

Перес, не заглиблюючись у деталі, відповів, що двері для француза не закриті і що наразі не потрібно думати про гравців, яких нема у команді.

Раніше Мбаппе підписав з парижанами 3-річний контракт.

Нагадаємо, Реал планує трансфер Голанда.

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