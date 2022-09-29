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Кроос: Бразилія - мій фаворит чемпіонаті світу-2022

Сьогодні 16:55 188 0
Німець прокоментував майбутній ЧС-2022
Кроос: Бразилія - мій фаворит чемпіонаті світу-2022
#Кроос, #Реал Мадрид

Джерело - Bild.

Збірна Бразилії - фаворит на чемпіонаті світу-2022.

Про це заявив колишній гравець збірної Німеччини Тоні Кроос.

"Бразилія - мій фаворит. У збірній є три-чотири наших хлопців, яких я бачу щодня. Вважаю, вони дуже хороші футболісти. Крім того, Бразилія виграє все, якщо подивитися на останні результати. У них хороше поєднання гравців, які йдуть в стики, граючи на межі правил. Бразильці будуть дуже голодними".

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"Дивився матч Німеччини з Англією лише одним оком. 3:3, мабуть, справедливий результат", - сказав Кроос

Нагадаємо, Реал продовжить контракти з ветеранами клубу.

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