Збірна Бразилії - фаворит на чемпіонаті світу-2022.

Про це заявив колишній гравець збірної Німеччини Тоні Кроос.

"Бразилія - мій фаворит. У збірній є три-чотири наших хлопців, яких я бачу щодня. Вважаю, вони дуже хороші футболісти. Крім того, Бразилія виграє все, якщо подивитися на останні результати. У них хороше поєднання гравців, які йдуть в стики, граючи на межі правил. Бразильці будуть дуже голодними".