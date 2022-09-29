Кроос може завершити кар'єру

Німець хоче піти на піку

Півзахисник Реала Тоні Кроос може повісити бутси на цвях вже зовсім скоро.

Про це повдіомляє AS.

У Реалі знають про ймовірний відхід 32-річного гравця після завершення поточного сезону. Німецький хавбек може не лише покинути клуб, а й зовсім завершити ігрову кар'єру.

Ідея Крооса полягає в тому, щоб піти на піку та дати дорогу молодим півзахисникам Реала, які претендують на його позицію.

Таким чином, чинний контракт, який закінчується у червні 2023 року, може стати для Крооса останнім перед закінченням кар'єри професійного футболіста.