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Кроос може завершити кар'єру

Сьогодні 08:38 258 0
Німець хоче піти на піку
Кроос може завершити кар'єру
Фото - gettyimages
#Кроос, #Реал Мадрид

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Реала Тоні Кроос може повісити бутси на цвях вже зовсім скоро.

Про це повдіомляє AS.

У Реалі знають про ймовірний відхід 32-річного гравця після завершення поточного сезону. Німецький хавбек може не лише покинути клуб, а й зовсім завершити ігрову кар'єру.

Ідея Крооса полягає в тому, щоб піти на піку та дати дорогу молодим півзахисникам Реала, які претендують на його позицію.

Таким чином, чинний контракт, який закінчується у червні 2023 року, може стати для Крооса останнім перед закінченням кар'єри професійного футболіста.

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