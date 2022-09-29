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Валенсія підписала ексворотаря Атлетіка

Сьогодні 08:25 198 0
Валенсія підсилилась голкіпером
Валенсія підписала ексворотаря Атлетіка
#Атлетік, #Валенсія, #Футбольні трансфери

Джерело - valenciacf.com.

Склад іспанської Валенсії поповнив досвідчений воротар Яго Еррерін, який останні два місяці перебував у статусі вільного агента.

Про це повдіомляє пресслужба іспанського клубу.

"Кажани" підписали з 34-річним голкіпером контракт до кінця сезону-2022/23 у зв'язку з травмою Хауме Доменека, який вибув на тривалий термін.

Еррерін раніше виступав за Атлетік з Більбао, Нумансію та Леганес. Його попередньою командою був саудівський Аль-Раєд.

Раніше Кавані дебютував за Валенсію та встановив новий рекорд Ла-Ліги.

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