Валенсія підписала ексворотаря Атлетіка

Валенсія підсилилась голкіпером

Склад іспанської Валенсії поповнив досвідчений воротар Яго Еррерін, який останні два місяці перебував у статусі вільного агента.

Про це повдіомляє пресслужба іспанського клубу.

"Кажани" підписали з 34-річним голкіпером контракт до кінця сезону-2022/23 у зв'язку з травмою Хауме Доменека, який вибув на тривалий термін.

Еррерін раніше виступав за Атлетік з Більбао, Нумансію та Леганес. Його попередньою командою був саудівський Аль-Раєд.

Раніше Кавані дебютував за Валенсію та встановив новий рекорд Ла-Ліги.