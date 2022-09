Кавані дебютував за Валенсію та встановив новий рекорд Ла-Ліги

У матчі 6-го туру чемпіонату Іспанії з Сельтою Едінсон Кавані, дебютувавши у складі Валенсії, встановив новий рекорд Ла-Ліги.

Про це повідомляє OptaJose.

Уругваєць не зміг ні забити, ні віддати асист, але таки записав своє ім'я в історію Ла-Ліги.

Кавані став найстарішим дебютантом цього змагання - у 35 років та 215 днів. Раніше цей рекорд був за Чемі Ан'ібарро, який у 2015 році зіграв у Ла Лізі за Ейбар у віці 35 років та 174 дні.

1 - At 35 years and 215 days, @valenciacf_en's Edinson Cavani 🇺🇾 has become the oldest outfield player to make his LaLiga debut in the 21st century, surpassing the previous record by Txema Añibarro 🇪🇸 with Eibar in January 2015 (35 years and 174 days). Experience. pic.twitter.com/p69yyGxEVT