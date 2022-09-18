Кавані дебютував за Валенсію та встановив новий рекорд Ла-Ліги

На жаль, уругваєць не відзначився результативними діями

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру чемпіонату Іспанії з Сельтою Едінсон Кавані, дебютувавши у складі Валенсії, встановив новий рекорд Ла-Ліги.

Про це повідомляє OptaJose.

Уругваєць не зміг ні забити, ні віддати асист, але таки записав своє ім'я в історію Ла-Ліги.

Кавані став найстарішим дебютантом цього змагання - у 35 років та 215 днів. Раніше цей рекорд був за Чемі Ан'ібарро, який у 2015 році зіграв у Ла Лізі за Ейбар у віці 35 років та 174 дні.