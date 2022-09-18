Головне
Канело переміг Головкіна і захистив титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 07:38 878
Соболь пропустить матчі Ліги націй
Сьогодні 08:28 375
Багатскіс залишить посаду наставника збірної України
Сьогодні 08:08 398
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА
Сьогодні 07:45 2979 1
Канело - Головкін 3: Як це було
Сьогодні 07:38 10512
Манчестер Сіті розгромив Вулвергемптон, Тоттенгем забив шість голів Лестеру. Результати 8 туру АПЛ
Вчора 21:25 1656
Петраков назвав кадрові втрати збірної України перед матчами Ліги націй
Вчора 11:39 1523
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції
Вчора 08:21 15229 1
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Вчора 08:12 1510
Заява ветеранів: Павелко намагається рейдерством захопити владу в АВФУ
Вчора 08:08 1073 2
Прямі трансляції

Кавані дебютував за Валенсію та встановив новий рекорд Ла-Ліги

Сьогодні 09:55 289 0
На жаль, уругваєць не відзначився результативними діями
Кавані дебютував за Валенсію та встановив новий рекорд Ла-Ліги
Фото Getty Images
#Валенсія, #Едінсон Кавані

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру чемпіонату Іспанії з Сельтою Едінсон Кавані, дебютувавши у складі Валенсії, встановив новий рекорд Ла-Ліги.

Про це повідомляє OptaJose.

Уругваєць не зміг ні забити, ні віддати асист, але таки записав своє ім'я в історію Ла-Ліги.

Кавані став найстарішим дебютантом цього змагання - у 35 років та 215 днів. Раніше цей рекорд був за Чемі Ан'ібарро, який у 2015 році зіграв у Ла Лізі за Ейбар у віці 35 років та 174 дні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА 2979 1
Польський боєць MMA відправив у нокдаун блогера під час інтерв'ю - ВІДЕО Польський боєць MMA відправив у нокдаун блогера під час інтерв'ю - ВІДЕО 5347
Стаховський: На Вімблдоні знайшлася людина, яка спитала Рибакіну Стаховський: На Вімблдоні знайшлася людина, яка спитала Рибакіну 2000
Канело - Головкін 3: Як це було Канело - Головкін 3: Як це було 10512
Ломаченко: Можливо, що у Головкіна були проблеми зі здоров'ям Ломаченко: Можливо, що у Головкіна були проблеми зі здоров'ям 2002
У Серії А забили гол за шаленою траєкторією у ворота Спеції Коваленка - ВІДЕО У Серії А забили гол за шаленою траєкторією у ворота Спеції Коваленка - ВІДЕО 3435
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13091
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1469
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5312
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 28172
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 121306
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 7040 7