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Тоттенгем готує трансфер Облака

Сьогодні 10:38 277 0
Тоттенгем підшукує заміну Льорісу
Тоттенгем готує трансфер Облака
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Атлетіко Мадрид, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Ян Облак

Джерело - ua-football.com.

Тоттенгем шукає голкіпера, який здатний у майбутньому замінити Уго Льоріса.

Про це повідомляє The Evening Standard.

"Шпори" хочуть спробувати купити Яна Облака у Атлетіко влітку 2023-го.

Кандидатури обговорювали безпосередньо Антоніо Конте та спортивний директор Тоттенгема Фабіо Паратічі. Ян Облак вважається пріоритетною метою.

Також словенцем цікавляться у Манчестер Юнайтед.

Проблемою може стати новий контракт Облака, який він підписав із Атлетіко у липні цього року. Угода 29-річного голкіпера розрахована до 2028-го.

Нагадаємо, Кейн готовий продовжити контракт із Тоттенгемом.

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