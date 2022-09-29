Тоттенгем готує трансфер Облака

Тоттенгем підшукує заміну Льорісу

Тоттенгем шукає голкіпера, який здатний у майбутньому замінити Уго Льоріса.

Про це повідомляє The Evening Standard.

"Шпори" хочуть спробувати купити Яна Облака у Атлетіко влітку 2023-го.

Кандидатури обговорювали безпосередньо Антоніо Конте та спортивний директор Тоттенгема Фабіо Паратічі. Ян Облак вважається пріоритетною метою.

Також словенцем цікавляться у Манчестер Юнайтед.

Проблемою може стати новий контракт Облака, який він підписав із Атлетіко у липні цього року. Угода 29-річного голкіпера розрахована до 2028-го.

Нагадаємо, Кейн готовий продовжити контракт із Тоттенгемом.