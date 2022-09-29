Тоттенгем готує трансфер Облака

Джерело - ua-football.com.
Тоттенгем шукає голкіпера, який здатний у майбутньому замінити Уго Льоріса.
Про це повідомляє The Evening Standard.
"Шпори" хочуть спробувати купити Яна Облака у Атлетіко влітку 2023-го.
Кандидатури обговорювали безпосередньо Антоніо Конте та спортивний директор Тоттенгема Фабіо Паратічі. Ян Облак вважається пріоритетною метою.
Також словенцем цікавляться у Манчестер Юнайтед.
Проблемою може стати новий контракт Облака, який він підписав із Атлетіко у липні цього року. Угода 29-річного голкіпера розрахована до 2028-го.
Нагадаємо, Кейн готовий продовжити контракт із Тоттенгемом.