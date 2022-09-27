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Кейн готовий продовжити контракт із Тоттенгемом

Сьогодні 09:11 437 0
Гаррі Кейн хоче залишитися у Тоттенгемі
Кейн готовий продовжити контракт із Тоттенгемом
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Кейн, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн має намір продовжити контракт з клубом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Відзначається, що англієць відмовиться від пропозицій Баварії і Челсі. Футболісту імпонує тренерська робота Антоніо Конте, тому він хоче продовжити працювати під керівництвом італійського спеціаліста.

Раніше з'явилася інформація, що Баварія обрала Гаррі Кейна своєю пріоритетною метою у майбутнє літнє трансферне вікно. 

Цього сезону Кейн забив шість голів і віддав одну результативну передачу в АПЛ.

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