Джерело - Чемпіон.
Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн має намір продовжити контракт з клубом.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Відзначається, що англієць відмовиться від пропозицій Баварії і Челсі. Футболісту імпонує тренерська робота Антоніо Конте, тому він хоче продовжити працювати під керівництвом італійського спеціаліста.
Раніше з'явилася інформація, що Баварія обрала Гаррі Кейна своєю пріоритетною метою у майбутнє літнє трансферне вікно.
Цього сезону Кейн забив шість голів і віддав одну результативну передачу в АПЛ.