Гравці відновилися від травм

Лазарет основної команди Динамо залишили одразу кілька футболістів.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Захисник Денис Попов, воротар Руслан Нещерет та нападник Владислав Кулач повернулися до загальної групи та тренуються без жодних обмежень, приїхавши разом із партнерами до Львова для підготовки до майбутніх матчів у чемпіонаті України та Лізі Європи.

Динамо наступний матч зіграє проти Миная у неділю, 2 жовтня (початок – о 13:00).

Нагадаємо, Шахтар зіграє з Динамо у Варшаві або у Львові.