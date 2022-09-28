Левченко: УАФ має надати Петракову шанс

УАФ повинна продовжити контракт з головний тренером збірної України Олександром Петраковим.

Про це розповів колишній півзахисник збірної України Євген Левченко.

"Я б Петракова на даний момент не списував з рахунків. Він дуже сильно виріс як фахівець, зробив великі кроки щодо розвитку, це видно по всіх його діях. Йому потрібно надавати шанс, і нехай продовжує тренувати. Він зовсім не заважає гравцям розвиватися. Молоді хлопці, яких Петраков підтягнув у останніх іграх – той самий Ігнатенко, Мудрик – це круто.

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Думаю, УАФ надасть Олександру Васильовичу шанс хоча б на рік, щоб він зміг доробити свою справу. Єдиний момент, який є підставою для зміни тренера – це коли гравці не ростуть і немає результату. На останнє ми зараз дивимося в меншому ступені, адже куди більш важливим зараз є кроки в плані розвитку. Петраков підтягує до команди молодь, ті гравці, що в нього є – вони при ньому й заграли.

Ну і, думаю, що в певний момент настане шанс Сергія Реброва, в якого закінчиться контракт з "Аль-Айном", але зараз я про це не став би говорити", - сказав Левченко.