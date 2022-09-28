Головне
Збірна України розписала мирову з Шотландією у вирішальному матчі Ліги націй
Вчора 23:37 844 2
Ярмоленко вийшов на перше місце по числу матчів за збірну України
Сьогодні 08:34 206
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:55 15145
Україна зберегла прописку в Дивізіоні B Ліги націй
Вчора 23:52 573
Україна зіграла внічию з Шотландією, Іспанія здолала Португалію: результати 6 туру Ліги націй
Вчора 23:42 586
Україна - Шотландія 0:0. Як це було
Вчора 23:35 14840 3
Хет-трик Сікана вивів збірну Україну U-21 на Євро-2023
Вчора 20:22 1672
Молодіжну збірну України примусили боксувати під нейтральним прапором на чемпіонаті Європи
Вчора 18:14 2028
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998
Вчора 13:33 20403
Збірна України назвала заявку на гру з Шотландією
Вчора 11:09 2031
Прямі трансляції

Україна - Шотландія 0:0: огляд матчу Ліги націй

Сьогодні 08:16 338 0
Україна - Шотландія 0:0: огляд матчу Ліги націй
#Збірна України з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграла внічию з Шотландією в межах 6 туру Ліги націй УЄФА.

Ліга націй УЄФА - Ліга B
Тур 6, 27 вересня

Україна - Шотландія 0:0

Збірна України: Лунін, Забарний, Степаненко, Матвієнко, Тимчик, Ігнатенко, Маліновський (Піхальнок 87), Миколенко, Ярмоленко (Зубков 87), Довбик (Яремчук 75), Мудрик (Циганков 75)

Запасні: Волинець, Різник, Бондар, Михайличенко, Піхальонок, Караваєв, Кривцов, Сарапій, Яремчук, Циганков, Качараба, Зубков

Збірна Шотландії: Гордон, Фрейзер (Крісті 72), Портеус, Гендрі, Гікі (Ралстон 90+1), Тейлор (Кінгслі 71), Макгінн, Джек (Армстронг 72), Макрегор, Маклін, Адамс (Дайкс 79)

Запасні: Маккророі, Келлі, Галлахер, Кінгслі, Дайкс

Жовті картки: Мудрик 17, Ярмоленко, 23, Ігнатенко 27, Гікі 62, Дайкс 84

Коментарі ()
Популярне зараз
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 20403
Україна - Шотландія: де дивитися матч Ліги націй УЄФА Україна - Шотландія: де дивитися матч Ліги націй УЄФА 10311 2
Україна - Шотландія 0:0. Як це було Україна - Шотландія 0:0. Як це було 14840 3
Ярмоленко не влучив у порожній кут воріт із 5 метрів у матчі з Шотландією - ВІДЕО Ярмоленко не влучив у порожній кут воріт із 5 метрів у матчі з Шотландією - ВІДЕО 3985
Шевченко: Наших спортсменів хотіли змусити зняти український прапор Шевченко: Наших спортсменів хотіли змусити зняти український прапор 7393 1
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 15145
Рекомендуємо
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 26463
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 84576
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 46732
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 19117 1
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 31030
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 10183