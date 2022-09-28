Головне
Збірна України розписала мирову з Шотландією у вирішальному матчі Ліги націй
Вчора 23:37 1142 2
Українська команда NAVI змінила власника
Сьогодні 12:20 406
Україна буде в 3 кошику під час жеребкування відбору Євро-2024
Сьогодні 10:11 1568
Маліновський - найкращий гравець збірної України в матчі з Шотландією за версією SofaScore
Сьогодні 09:57 453
Ярмоленко вийшов на перше місце по числу матчів за збірну України
Сьогодні 08:34 603
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:55 15510
Україна зберегла прописку в Дивізіоні B Ліги націй
Вчора 23:52 757
Україна зіграла внічию з Шотландією, Іспанія здолала Португалію: результати 6 туру Ліги націй
Вчора 23:42 779
Україна - Шотландія 0:0. Як це було
Вчора 23:35 15183 3
Хет-трик Сікана вивів збірну Україну U-21 на Євро-2023
Вчора 20:22 1869 1
Прямі трансляції

Воррен: Я не знаю, як Усик зможе перемогти Джойса

Сьогодні 17:11 107 0
Френк Воррен прокоментував потенційний бій Усик - Джойс
Воррен: Я не знаю, як Усик зможе перемогти Джойса
#Олександр Усик, #Джо Джойс

Джерело - tribuna.com.

Британський надважковаговик Джо Джойс (15-0, 14 КО) є фаворитом у потенційному поєдинку проти з чемпіоном WBA, WBO, IBO і IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен

"Я думаю, що з Джо ніхто не захоче битися. Якби я був Усиком, то захотів би битися з ним?

Я знаю, що між ними є історія в аматорах, але це був аматорський бокс. Подивіться зараз на Джойса.

Я не знаю, як Усик зможе його перемогти, чесно кажучи Він, мабуть, спробує перебоксувати Джо, але Джойс виснажить його, тому що він великий і витривалий боєць.

Він не відступає від свого суперника. Я бачу, як Джо доставляє Усику багато, багато проблем.

У нього найкраще прізвисько у спорті – Джаггернаут, яким він і є, тому що він безжальний", - сказав Воррен.

У 2013 році Усик переміг Джойса в рамках напівпрофесійної Всесвітньої боксерської суперсерії.

Раніше Джойс кинув виклик Усику.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ярмоленко не влучив у порожній кут воріт із 5 метрів у матчі з Шотландією - ВІДЕО Ярмоленко не влучив у порожній кут воріт із 5 метрів у матчі з Шотландією - ВІДЕО 6824 1
Шевченко: Наших спортсменів хотіли змусити зняти український прапор Шевченко: Наших спортсменів хотіли змусити зняти український прапор 9680 1
Петраков іде зі збірної України? Тренер показав дивний жест після матчу з Шотландією - ВІДЕО Петраков іде зі збірної України? Тренер показав дивний жест після матчу з Шотландією - ВІДЕО 13174
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 15510
Україна - Шотландія: де дивитися матч Ліги націй УЄФА Україна - Шотландія: де дивитися матч Ліги націй УЄФА 10424 2
Україна - Шотландія 0:0. Як це було Україна - Шотландія 0:0. Як це було 15183 3
Рекомендуємо
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31470 2
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 226201 5
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 10190
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 221890 3
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 92787 1
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 186232