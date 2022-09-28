Воррен: Я не знаю, як Усик зможе перемогти Джойса

Британський надважковаговик Джо Джойс (15-0, 14 КО) є фаворитом у потенційному поєдинку проти з чемпіоном WBA, WBO, IBO і IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен

"Я думаю, що з Джо ніхто не захоче битися. Якби я був Усиком, то захотів би битися з ним?

Я знаю, що між ними є історія в аматорах, але це був аматорський бокс. Подивіться зараз на Джойса.

Я не знаю, як Усик зможе його перемогти, чесно кажучи Він, мабуть, спробує перебоксувати Джо, але Джойс виснажить його, тому що він великий і витривалий боєць.

Він не відступає від свого суперника. Я бачу, як Джо доставляє Усику багато, багато проблем.

У нього найкраще прізвисько у спорті – Джаггернаут, яким він і є, тому що він безжальний", - сказав Воррен.