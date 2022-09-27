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Україна зіграла внічию з Шотландією, Іспанія здолала Португалію: результати 6 туру Ліги націй

Вчора 23:42 384 0
Результати матчів 6 туру Ліги націй
Україна зіграла внічию з Шотландією, Іспанія здолала Португалію: результати 6 туру Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 вересня, відбулися матчі 6 туру Ліги націй УЄФА.

Ліга націй УЄФА - Ліга А
Тур 6, 27 вересня

Португалія - Іспанія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 88 Мората

Швейцарія - Чехія 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 29 Фройлер, 2:0 - 30 Емболо, 2:1 - 45 Шик

Ліга націй УЄФА - Ліга B

Албанія - Ісландія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Леньяні, 1:1 - 90+7 Андерсон

Ірландія - Вірменія 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Іган, 2:0 - 52 Обафемі, 2:1 - 71 Дашян, 2:2 - 73 Сперцян, 3:2 - 90+1 Брейді(пен)

Норвегія - Сербія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Влахович, 0:2 - 54 Мітрович

Україна - Шотландія 0:0 (0:0)

Швеція - Словенія 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 28 Шешко, 1:1 - 42 Форсберг

Ліга націй УЄФА - Ліга C

Греція - Північна Ірландія 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 14 Пелкас, 1:1 - 18 Лейвері, 2:1 - 55 Масурас, 3:1 - 80 Манталос

Косово - Кіпр 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 22 Муслія, 2:0 - 45+1 Рудхані, 3:0 - 47 Рашані, 4:0 - 52 Мурікі, 4:1 - 81 Роберж, 5:1 - 84 Мурікі

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