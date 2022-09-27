Ротань: Цю перемогу хотіли б присвятити нашим воїнам ЗСУ

Джерело - Чемпіон.
Гравці збірної України U-21 продемонстрували характер і бажання вийти на Євро у вирішальному матчі кваліфікації зі Словаччиною (3:0).
Про це розповів головний тренер молодіжної збірної Руслан Ротань.
"Перший тайм у нас трішки не вдався, але у другій половині матчу ми змінили тактику. У другому таймі ми переграли суперника тактично і фізично. Дякую супернику, він теж достойно виглядав. Словаччина теж заслуговувала на вихід у фінальну стадію турніру, але перемагає завжди сильніший. Тому я вітаю нас, вітаю Україну. Цю перемогу хотіли б присвятити нашим воїнам ЗСУ. Сказали про це хлопцям на передматчевій установці, вони все розуміли".
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"Погода вплинула на гру, тим паче на нашу. Ми завжди робимо ставку на контроль м’яча, тому нам необхідний гарний стан поля, але сьогодні воно було не найкращої якості. М’яч стрибав, а поле було в’язким. Такий газон завадив нам тримати м’яч з перших хвилин. Але ми перебудувалися по ходу матчу. Потрібно відзначити характер хлопців і їхнє бажання перемогти та вийти на Євро. Це наш головний козир", - сказав Ротань.