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Ротань: Цю перемогу хотіли б присвятити нашим воїнам ЗСУ

Сьогодні 21:24 130 0
Головний тренер молодіжної збірної України прокоментував вихід команди на Євро-2023
Ротань: Цю перемогу хотіли б присвятити нашим воїнам ЗСУ
#Збірна України U-21, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної України U-21 продемонстрували характер і бажання вийти на Євро у вирішальному матчі кваліфікації зі Словаччиною (3:0).

Про це розповів головний тренер молодіжної збірної Руслан Ротань.

"Перший тайм у нас трішки не вдався, але у другій половині матчу ми змінили тактику. У другому таймі ми переграли суперника тактично і фізично. Дякую супернику, він теж достойно виглядав. Словаччина теж заслуговувала на вихід у фінальну стадію турніру, але перемагає завжди сильніший. Тому я вітаю нас, вітаю Україну. Цю перемогу хотіли б присвятити нашим воїнам ЗСУ. Сказали про це хлопцям на передматчевій установці, вони все розуміли".

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"Погода вплинула на гру, тим паче на нашу. Ми завжди робимо ставку на контроль м’яча, тому нам необхідний гарний стан поля, але сьогодні воно було не найкращої якості. М’яч стрибав, а поле було в’язким. Такий газон завадив нам тримати м’яч з перших хвилин. Але ми перебудувалися по ходу матчу. Потрібно відзначити характер хлопців і їхнє бажання перемогти та вийти на Євро. Це наш головний козир", - сказав Ротань.

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